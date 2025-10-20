Ecosistema Urbano Reggio Calabria ultima in assoluto nella classifica di Legambiente

Reggiotoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Italia le città sono sempre più in affanno nel raggiungere performance ambientali sostenibili. È la fotografia scattata da Ecosistema Urbano, il rapporto di Legambiente realizzato in collaborazione con Ambiente Italia e Il Sole 24 ore offre una classifica e una visione dettagliata circa. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it



