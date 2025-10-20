Ecosistema Urbano la città perde un altro posto in classifica
Scende ancora Pordenone nella classifica Ecosistema Urbano, stilata da Legambiente. Negli ultimi due anni la città ha perso altrettante posizioni, passando dal terzo al quinto posto.I risultati, va evidenziato, sono positivi in linea generale, considerando di essere il quinto capoluogo di. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
