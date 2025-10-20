Bergamo si guadagna il terzo posto assoluto a livello nazionale nella graduatoria delle città italiane per quanto riguarda le performance ambientali sostenibili. La classifica dei 106 capoluoghi di provincia stilata da Ecosistema Urbano, il report annuale di Legambiente in collaborazione con Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore, restituisce per il 2024 una fotografia in chiaroscuro. Ancora nessuna città raggiunge il punteggio del 100% e cala al 54,24% la media del punteggio raggiunta dai capoluoghi, registrando un -3,8% rispetto a due anni fa quando si attestava al 56,41%. Se si guarda ai singoli capoluoghi, nel 2024 sono Trento (79,78 %) e Mantova (78,74%) le uniche città a superare la soglia di 75 punti e a dominare la classifica di Ecosistema Urbano ottenendo rispettivamente il primo e secondo posto. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Ecosistema Urbano, Bergamo al 3° posto nazionale grazie a ciclabilità e raccolta differenziata