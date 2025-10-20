Ecosistema urbano 2025 Pescara è 71esima | sostenibilità lontana tanta dispersione idrica e troppe automobili
Se Chieti fa un balzo notevole passando dalla 67esima alla 58esima edizione, per le altre tre città capoluogo la fotografia scattata dal rapporto Ecosistema urbano 2025 di Legambiente e Ambiente Italia ci parla di un territorio dove le cose peggiorano e dove, se non peggiorano, neanche migliorano. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Leggi anche questi approfondimenti
A certificarlo è il rapporto Ecosistema Urbano di Legambiente: la nostra città scala posizioni, ma il trend nazionale non è rassicurante - facebook.com Vai su Facebook
RAPPORTO ECOSISTEMA URBANO 2025 DI LEGAMBIENTE, AMBIENTE ITALIA E IL SOLE 24 ORE, MATERA E POTENZA IN COSTANTE ARRETRAMENTO - X Vai su X
'Ecosistema urbano', L'Aquila scivola al 78/o posto - L'Aquila scivola al 78/o posto su 106 capoluoghi italiani nel rapporto 'Ecosistema urbano 2025' di Legambiente, realizzato con Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore. Come scrive ansa.it
Ecosistema urbano 2025: Latina al 93° posto. Cala la differenziata, male la dispersione idrica - Il report di Legambiente in collaborazione con Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore; il capoluogo sale di tre posizioni ma resta nel fondo della classifica. Si legge su latinatoday.it
Rapporto Ecosistema Urbano 2025, Legambiente: “Città in affanno sulla sostenibilità” - Il rapporto Ecosistema Urbano 2025, giunto alla trentaduesima edizione, presenta i dati sulle performance ambientali dei capoluoghi italiani. Scrive ecodallecitta.it