Ecosistema urbano 2025 Pescara è 71esima | sostenibilità lontana tanta dispersione idrica e troppe automobili

20 ott 2025

Se Chieti fa un balzo notevole passando dalla 67esima alla 58esima edizione, per le altre tre città capoluogo la fotografia scattata dal rapporto Ecosistema urbano 2025 di Legambiente e Ambiente Italia ci parla di un territorio dove le cose peggiorano e dove, se non peggiorano, neanche migliorano. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

