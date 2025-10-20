Ecosistema Urbano 2025 Napoli al quart’ultimo posto delle città grigie tendenti al nero

20 ott 2025

La fotografia dei capoluoghi di provincia campani sul fronte della qualità ambientale secondo Ecosistema Urbano 2025, il report di Legambiente. “Città grigie tendenti al nero“. Ecco, in sintesi, la fotografia dei capoluoghi di provincia campani sul fronte della qualità ambientale secondo Ecosistema Urbano 2025, il report di Legambiente realizzato in collaborazione con Ambiente Italia e?Il . 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Ecosistema Urbano 2025, Napoli al quart’ultimo posto delle “città grigie tendenti al nero”

