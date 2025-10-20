Ecosistema Urbano 2025 | come si piazzano le città lombarde Due sono sul podio

Milano, 20 ottobre 2025 – Ecosistema Urbano 2025: due lombarde sul podio. Nella classifica stilata da Legambiente che misura le performance ambientali delle città italiane secondo una serie di indicatori, giunta alla sua tredicesima edizione, brillano Mantova e Bergamo. La città virgiliana è seconda, il capoluogo orobico si piazza terzo. Mantova. Davanti a tutti c’è Trento, che conquista il punteggio di 79,78% (su un massimo possibile di 100%). Seconda assoluta dopo Trento è Mantova (78,74%), città che nel recente passato ha più volte occupato le primissime posizioni nella classifica del report di Legambiente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

