Ecco perché tutto il mondo ti odia | la feroce accusa in diretta TV a Vinicius in Getafe-Real Madrid
Prima in campo e poi nel post partita l'ira di Juan Iglesias contro Vinicius non si è placata: "Cose da campo che dovrebbero restare in campo ma quando c'è una mancanza di rispetto totale come nel suo caso non puoi tacere. Spero inizi un'autocritica e che impari a rispettare gli altri". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Scopri altri approfondimenti
Il pubblico lo sentirà, perché tutto è reale: il contatto, il silenzio, la paura”, ha spiegato la regista Lucía Puenzo. Nessuno ci ha visti partire, la nuova miniserie Netflix tratta dal racconto autobiografico di Tamara Trottner, è diretta proprio da Puenzo, già conosciut - facebook.com Vai su Facebook