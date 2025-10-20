Ecco perché tutto il mondo ti odia | la feroce accusa in diretta TV a Vinicius in Getafe-Real Madrid 

Prima in campo e poi nel post partita l'ira di Juan Iglesias contro Vinicius non si è placata: "Cose da campo che dovrebbero restare in campo ma quando c'è una mancanza di rispetto totale come nel suo caso non puoi tacere. Spero inizi un'autocritica e che impari a rispettare gli altri". 🔗 Leggi su Fanpage.it