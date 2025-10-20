Ecco perché Rafa Leao può fare la punta! Analisi Milan-Fiorentina 2-1

Pianetamilan.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vittoria pesante firmata Rafa Leao in Milan-Fiorentina 2-1, con il portoghese che ha dimostrato di essere un campione. Ecco l'analisi tattica. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

ecco perch233 rafa leao pu242 fare la punta analisi milan fiorentina 2 1

© Pianetamilan.it - Ecco perché Rafa Leao può fare la punta! Analisi Milan-Fiorentina 2-1

News recenti che potrebbero piacerti

Leao racconta la videochiamata con Maldini: “Dovevo andare all’Inter, ma non potevo dire di no” - Rafa Leao attende scalpitante il momento di poter debuttare in questo campionato con il Milan ma nel frattempo ha raccontato il retroscena del suo arrivo in Italia. Riporta fanpage.it

Rafa Leao pronto a guidare il Milan: sfida all'Atalanta e Inter in vista - Rafa Leao si prepara a trascinare il Milan contro Atalanta e Inter. Scrive ilgiorno.it

Leao e il restroscena sulla chiamata di Maldini: "Quando il Milan e l'Inter si interessarono a me..." - In attesa di tornare in campo (forse già nella prossima giornata di campionato contro il Napoli) Rafa Leao si racconta e svela un retroscena sorprendente legato al suo arrivo al Milan nell'estate del ... Secondo corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Perch233 Rafa Leao Pu242