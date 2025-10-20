Ecco le cliniche private dove vanno i ricchi di Firenze
Farsi curare in una villa storica, prenotare una visita specialistica in pochi giorni e usufruire di percorsi di prevenzione su misura. È il volto della sanità privata di Firenze, dove le cliniche mediche coniugano tecnologie d’avanguardia e attenzione al comfort del paziente. E senza liste. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
