È stato inaugurato ieri mattina a Posatora il nuovo skatepark, infrastruttura di cui la città potrà andare fiera. Seicentomila euro investiti dall’amministrazione comunale per regalare agli sportivi anconetani e del territorio un impianto di alto profilo, già in grado di ospitare anche i prossimi campionati italiani. La nuova struttura è affidata in gestione per i prossimi tre anni alla società Conero Roller. Al taglio del nastro hanno presenziato l’assessore agli impianti sportivi Daniele Berardinelli, i consiglieri comunali Daniele Giachi, Arnaldo Ippoliti e Francesca Bonfigli, oltre al presidente del Coni Marche Fabio Luna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ecco il nuovo skatepark: "Porteremo in città i campionati italiani"