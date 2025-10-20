Ecco il nuovo skatepark | Porteremo in città i campionati italiani
È stato inaugurato ieri mattina a Posatora il nuovo skatepark, infrastruttura di cui la città potrà andare fiera. Seicentomila euro investiti dall’amministrazione comunale per regalare agli sportivi anconetani e del territorio un impianto di alto profilo, già in grado di ospitare anche i prossimi campionati italiani. La nuova struttura è affidata in gestione per i prossimi tre anni alla società Conero Roller. Al taglio del nastro hanno presenziato l’assessore agli impianti sportivi Daniele Berardinelli, i consiglieri comunali Daniele Giachi, Arnaldo Ippoliti e Francesca Bonfigli, oltre al presidente del Coni Marche Fabio Luna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Una nuovo skatepark ad Ancona che sogna i Campionati italiani. All'evento 4 volte tricolore skateboard street Augustin Aquila #ANSA - X Vai su X
Nuovo skatepark di Posatora, Gianluca Quacquarini: "Finalmente ad Ancona una struttura degna di un capoluogo di regione" - facebook.com Vai su Facebook