Ecco il francobollo che celebra l’arte orafa degli Spadafora

Roma, 14 ottobre 2025 – Un francobollo ambasciatore dell’arte orafa calabrese. È stato svelato nella sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy il francobollo della serie tematica ‘Le Eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy’ dedicato all’ azienda orafa G.B. Spadafora. All’evento, presenziato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, hanno partecipato i più alti rappresentanti dell’ Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e di Poste Italiane. L’emissione da parte del Mimit è il riconoscimento del grande valore dell’arte orafa della famiglia Spadafora. Un lavoro appassionato, che ha contribuito a diffondere universalmente i valori del made in Italy. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

