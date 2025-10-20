Ecco il francobollo che celebra l’arte orafa degli Spadafora
Roma, 14 ottobre 2025 – Un francobollo ambasciatore dell’arte orafa calabrese. È stato svelato nella sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy il francobollo della serie tematica ‘Le Eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy’ dedicato all’ azienda orafa G.B. Spadafora. All’evento, presenziato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, hanno partecipato i più alti rappresentanti dell’ Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e di Poste Italiane. L’emissione da parte del Mimit è il riconoscimento del grande valore dell’arte orafa della famiglia Spadafora. Un lavoro appassionato, che ha contribuito a diffondere universalmente i valori del made in Italy. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Altre letture consigliate
#Augusta | Un #francobolloperLeoneLaFerla: la Città celebra la sua eccellenza secolare - facebook.com Vai su Facebook
Un francobollo celebra "G.B. Spadafora" tra le imprese italiane eccellenti https://rainews.it/tgr/calabria/video/2025/10/annullo-filatelico-spadafora-f2a9b959-2fb3-4b01-9b57-ac484ed4f86d.html?wt_mc=2.www.tw.rainews24…. - X Vai su X
Svelato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy il francobollo che celebra l’arte orafa di G.B. Spadafora - La cerimonia si è svolta stamattina a Roma, nella sede del Mimit, alla presenza del ministro Adolfo Urso, del sottosegretario con delega ... Segnala affaritaliani.it
Francobollo per il maestro orafo Spadafora: la Calabria celebra il genio di San Giovanni in Fiore - Presentato a Roma il francobollo dedicato a Giovambattista Spadafora, simbolo dell’arte orafa florense e del Made in Italy. Secondo cosenzachannel.it
Un francobollo per la “G.B. Spadafora”, Poste celebra l’azienda orafa sangiovannese - Spadafora" sarà emesso il 14 ottobre per la serie tematica “Eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy”. Lo riporta cosenzachannel.it