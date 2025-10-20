Ecco dove verrà costruito il nuovo depuratore del Garda

Il nuovo depuratore del Garda si farà, e questo è un dato di fatto. La novità di questi ultimi giorni riguarda la sua localizzazione definitiva: come riferito da fonti vicine alla Prefettura di Brescia, il prefetto Andrea Polichetti – ricordiamo – è stato nominato commissario ministeriale per il. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it