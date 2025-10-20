Ecco come l’Olanda spinge avanti la diplomazia transatlantica dei droni
L’asse transatlantico sullo sviluppo dei Collaborative Combat Aircraft (Cca), altrimenti noti come loyal wingmen o droni gregari, continua a divenire sempre più solido. Negli scorsi giorni l’Olanda, attraverso il suo ambasciatore sottosegretario per la difesa Gijs Tuinman, ha infatti firmato a Washington due accordi distinti ma profondamente interconnessi riguardanti il mondo dei Cca. Il primo dei due accordi è stato stilato tra il dicastero della difesa olandese e General Atomics, e si incentra sullo sviluppo congiunto nuove capacità di difesa, a partire da un piccolo sistema aereo senza pilota (progettato per missioni multiruolo di intelligence, sorveglianza e ricognizione. 🔗 Leggi su Formiche.net
