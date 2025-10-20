Ecco ciò che resta di Gaza | il convoglio Onu avanza tra cumuli di macerie
Tom Fletcher, sottosegretario generale delle Nazioni Unite per gli Affari Umanitari e coordinatore dei soccorsi d’emergenza, ha pubblicato un video dal suo profilo ufficiale X mentre attraversa la strada che collega Gaza City a Khan Younis. Le immagini mostrano il convoglio delle Nazioni Unite avanzare lungo una striscia di asfalto resa percorribile, ma circondata da uno scenario di distruzione totale, tra cumuli di detriti ed edifici rasi al suolo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
