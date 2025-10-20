Ecco chi sono i tennisti convocati per la Coppa Davis a Bologna | unico assente Sinner che non ha dato la disponibilità
Sono appena usciti i nomi dei tennisti italiani convocati per le finali di Coppa Davis in programma a Bologna dal 18 al 23 novembre. Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Simone Bolelli e Andrea Vavassori accompagneranno Filippo Volandri nella nuova avventura sportiva. L’unico assente è Jannik Sinner, che ha appena vinto il Six Kings Slam di Riad in Arabia Saudita, dominando su Carlos Alcaraz in finale per 6-2 e 6-4. Ma il morale tra gli atleti italiani, come ha evidenziato Volandri, rimane alto: «Con i nostri ragazzi azzurri abbiamo costruito i successi del recente passato sullo spirito di squadra e sulla fiducia reciproca». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
