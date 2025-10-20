Eccellenze Dop e Igp protagoniste a Firenze con BuyFood 2025

Corrieretoscano.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FIRENZEBuyFood Toscana 2025 torna a Firenze, confermandosi come la principale vetrina internazionale del gusto made in Tuscany. Giunta alla settima edizione, la manifestazione celebra i prodotti Dop, Ifp, Agriqualità, Biologico, Prodotti di Montagna e PAT certificati. L’apertura è domani (21 ottobre) con il workshop Agrotoscan. Identità, territori e mercati    alla Palazzina Reale. Focus su scenari, trend, export e sull’incontro tra food e turismo, con uno sguardo all’impatto dell’ Intelligenza artificiale nella promozione dei prodotti. La mattinata sarà dedicata ai consorzi toscani: 25 anni per Castagna del Monte Amiata Igp, Olio Chianti Classico Dop  e Olio Terre di Siena Dop; 20 anni per Zafferano di San Gimignano Dop; 15 anni per Ricciarelli e Panforte di Siena Igp; 10 anni per Finocchiona Igp  e Pecorino delle Balze Volterrane Dop. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

eccellenze dop igp protagonisteDop Economy, grandi marchi in vetrina: «Ecco le nostre eccellenze» - «La Campania è la prima regione del Sud per valore della Dop Economy, con 921 milioni di euro nel 2023, generati dalle sue 59 filiere del cibo e del vino Dop e Igp. Riporta ilmattino.it

eccellenze dop igp protagonisteBuyFood, a Firenze al via la settima edizione della vetrina internazionale del gusto made in tuscany - La manifestazione, giunta alla sua settima edizione, accende i riflettori sui ... Come scrive gonews.it

Tutto pronto per BuyFood Toscana, la vetrina internazionale del gusto made in Tuscany - La manifestazione, giunta alla sua settima edizione, accende i riflettori sui prodotti DOP, IGP, Agriqualità, Prodotti di ... Secondo intoscana.it

Cerca Video su questo argomento: Eccellenze Dop Igp Protagoniste