Eccellenze Dop e Igp protagoniste a Firenze con BuyFood 2025
FIRENZE – BuyFood Toscana 2025 torna a Firenze, confermandosi come la principale vetrina internazionale del gusto made in Tuscany. Giunta alla settima edizione, la manifestazione celebra i prodotti Dop, Ifp, Agriqualità, Biologico, Prodotti di Montagna e PAT certificati. L’apertura è domani (21 ottobre) con il workshop Agrotoscan. Identità, territori e mercati alla Palazzina Reale. Focus su scenari, trend, export e sull’incontro tra food e turismo, con uno sguardo all’impatto dell’ Intelligenza artificiale nella promozione dei prodotti. La mattinata sarà dedicata ai consorzi toscani: 25 anni per Castagna del Monte Amiata Igp, Olio Chianti Classico Dop e Olio Terre di Siena Dop; 20 anni per Zafferano di San Gimignano Dop; 15 anni per Ricciarelli e Panforte di Siena Igp; 10 anni per Finocchiona Igp e Pecorino delle Balze Volterrane Dop. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
