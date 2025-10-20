Eccellenza La Vianese riparte subito Tris nella ripresa ad Arceto
ARCETANA 0 VIANESE 3 ARCETANA: Antonioni, Grillenzoni, Maccabruni (28’ st Elatachi), Barbati, Ceci, Fiorentini (28’ st Laamane), Carrera (10’ st Blotta), Pigati, Messori, Bassoli, Barbieri (28’ st Tosi). A disp. Rebottini, Andreotti, Curti, Rinaldi, Ferrari M. All. Borghi. VIANESE: Della Corte, Cortesi, Silvestro, Bernabei, Mammi, Moretti, Zanazzi (40’ st Zafferri), Vaccari (43’ st Pezzani), Bertetti (28’ st Iacovoni), Martinez, Caesar Tesa (33’ st Oubakent). A disp. Caccialupi, Paterlini, Di Gesù, Martini, Fiori. All. Sarnelli. Arbitro: Bordiga di Ostia Lido. Reti: 20’ st Bernabei, 22’ st Vaccari, 32’ st Iacovoni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
