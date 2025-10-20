Eccellenza La Colligiana al terzo ko di fila Baldaccio Bruni passa e resiste
COLLIGIANA 1 BALDACCIO BRUNI 2 COLLIGIANA: Conti, Donati (31’ st Dini), Gianneschi, Bartalini, Mariani, Simi (25’ st Finetti), Calamassi, Cicali, Poli (23’ st Bouhamed), Masini (9’ st Baccani), Montagna (45’ st Vitale). A disp.: Di Bonito, Nacci, Finetti, Grassini, Pierucci. All.: Guidi. BALDACCIO BRUNI: Vaccarecci, Piccinelli, Hajirj (28’ st Meloni), Giorni (C), Magi (9’ st Quadroni), Sbardella (23’ st Beers), Mambrini (9’ st Giovagnini), Valori (19’ st Mariotti), Bruschi, Bartoccini. A disp.: Manzani, Donnini, Monini, Zanchi. All.: Battistini. Arbitro: Ghanim (Saronno). Reti: 15’ pt Poli (C), 39’ pt Giorni (B), 5’ st Valori (B). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
