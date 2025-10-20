Eccellenza Fezzanese vola Il giorno del trionfo verde

Pietra Ligure 1 Fezzanese 2 PIETRA LIGURE: Balducci, Gasco, Ravoncoli, Odasso, Giglio, Rovere (66’ Dominici), Sogno (73’ Insolito), Faedo (63’ Castiglione), Iorio (53’ Aicardi), Prudente (81’ Malagrina), Fatnassi. All. Moraglia. FEZZANESE: Mazzola, Salerno, Stradini, Masi, Corrado M., Aliboni, Nicolini (76’ Costa), Beccarelli, Scarlino (70’ Corrado S.), Scieuzo (81’ Baracchini), Martinelli. All. Ponte. Arbitro: Panariti di Torino Marcatori: 26’ Gasco (autorete), 73’ Salerno, 80’ Castiglione. Note: al 34’ Faedo fallisce un rigore, al 42’ espulso Gasco e Balducci para un rigore a Scarlino. PIETRA LIGURE - Un trionfo verde. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Eccellenza Fezzanese vola. Il giorno del trionfo verde

Approfondisci con queste news

Calcio, Eccellenza. Il Pietra Ligure si confronta con la Fezzanese, tre punti in palio dall'alto valore al "Devincenzi": la cronaca della gara (LIVE) - X Vai su X

Campionato Eccellenza Liguria 2025/26 Domenica 19 ottobre 2025, ore 15 ASD PIETRA LIGURE - USD FEZZANESE Dopo la brillante vittoria di Genova vi aspettiamo numerosi sugli spalti a tifare per i nostri colori: forza ragazzi! - facebook.com Vai su Facebook

Fezzanese retrocessa in Eccellenza: emergenza assenti e spazio ai giovani - Già matematicamente retrocessa in Eccellenza dopo la sconfitta sul campo del San Donato Tavarnelle, il quarto consecutivo, la Fezzanese non ha più niente da chiedere ad una stagione iniziata male e ... Secondo lanazione.it