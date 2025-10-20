Eccellenza divieto di trasferta per Legnano-Saronno | la passione resta fuori dallo stadio
Saronno (Varese) – Vietare una trasferta in un campionato dilettantistico come l’Eccellenza, dove sugli spalti si contano poche centinaia di spettatori, suona come un paradosso. Eppure è quanto deciso per Legnano–Fbc Saronno, in programma domenica 26 ottobre alle 14.30 allo stadio “Giovanni Mari”. Le autorità hanno disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti in provincia di Varese, misura che di fatto impedirà a gran parte dei tifosi biancocelesti di assistere a una delle sfide più sentite del panorama calcistico locale. Una decisione che affonda le radici negli incidenti della passata stagione, ma che oggi appare sproporzionata rispetto alla realtà di un torneo dove, più che la tensione, dovrebbe contare la passione per il calcio e il senso di comunità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
