È una scena surreale | i giocatori scavalcano la rete e scoppia la rissa con i tifosi
Una partita di calcio dilettantistica è stata sospesa nel secondo tempo a causa di una rissa scoppiata tra tifosi e giocatori. I disordini si sono verificati dietro una delle porte verso la fine dell’incontro della Northern Premier League, serie semi-professionistica inglese, tra l’Avro FC e il Kidsgrove Athletic. Il match è stato interrotto all’84' minuto, con l’Avro in netto vantaggio per 6-0 contro un Kidsgrove ridotto a nove uomini. In un video ripreso durante l’incidente, si vede un giocatore posizionato vicino alla porta che sembra colpire un tifoso. L’Avro ha dichiarato di essere “inorridito” dall’accaduto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
