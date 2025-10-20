È un momento di dubbi per l’America

B ruce Springsteen non ha mai smesso di cantare l’anima di un Paese, e neppure di interrogarla. Ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa sul Nove, il Boss ha portato con sé quella miscela di autenticità e intensità che lo rende unico. Tra una riflessione sull’America di oggi e la presentazione del film Springsteen: Liberami dal Nulla, diretto da Scott Cooper, con lui in studio anche l’attore che lo interpreta nel biopic, Jeremy Allen White. Il risultato? Una conversazione che va oltre la promozione: un dialogo sull’identità, sulla speranza e sul bisogno di credere ancora nell’anima degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - «È un momento di dubbi per l’America»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

«Una vergogna cantonale». Tanti dubbi e preoccupazioni dopo quanto emerso nel processo sul caso dell’incidente di Norman Gobbi. Ma la Polizia cantonale, per il momento, non risponde. - facebook.com Vai su Facebook

Non c’è tempo per i dubbi: Hamas ha perso in Israele e a Gaza. Ballare sotto la pioggia. Di @Micol_fla - X Vai su X

Iliad: perché Giga 200 è l'offerta del momento - Tutti i dettagli dell'offerta mobile 5G di Iliad Giga 200: ecco perché diciamo che è l'offerta del momento. Come scrive punto-informatico.it