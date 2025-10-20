"Su ogni scacchiera ci sono due regine" ricordava ieri sera, in caratteri gotici rosso sangue, una grafica sugli schermi di quel The Mayhem Ball che ha riportato Lady Gaga tra i bollenti spiriti del Forum di Assago. Scoperta allusione alla duplice anima con cui l’eroina di Abracadabra si destreggia per due ore e mezza (o giù di lì) tra demonio e santità, inferno e paradiso, dannazione e redenzione. Già, perché, se nella rutilante narrazione dello spettacolo Stefani Joanne Angelina Germanotta si presenta come una creatura celestiale, il diavolo veste Gaga. Così, dopo il blitz milanese di una decina di giorni fa, dove si è concessa una piccola parte nel sequel della commedia con Anne Hathaway e Meryl Streep, in lavorazione nel quadrilatero della moda, la Lady delle hit-parade è tornata ieri (e stasera si replica) in città con questo suo fumettone gotico – ovviamente sold out –, cercando di rassicurare tutti di essere ancora l’impenitente regina kitsch di Born this way: "balla o muori", dice in italiano al pubblico con fan d’eccezione come Donatella Versace, Elodie, Mahmood. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - È tornata una stella. Lady Gaga rosso shocking. All’inferno e in paradiso