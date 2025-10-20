È tornata la Superlega | Verona ruggisce Civitanova fatica ma vince Milano rimonta da sogno

Oasport.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È tornata la Superlega, e con lei l’adrenalina che solo il grande volley sa regalare. Il campionato più bello del mondo ha riacceso i riflettori con una prima giornata degna di un film d’azione: muri, schiacciate, rimonte e cuori che battono all’unisono con la palla che danza sopra la rete. Verona e Piacenza hanno infiammato la serata inaugurale con due ore di spettacolo puro, Milano ha ribaltato l’impossibile al termine di un tie-break da brividi, Civitanova ha dovuto sudare per piegare la resistenza di una sorprendente Grottazzolina, mentre Padova e Cuneo hanno dato vita a una battaglia infinita, risolta solo all’ultimo respiro. 🔗 Leggi su Oasport.it

200 tornata la superlega verona ruggisce civitanova fatica ma vince milano rimonta da sogno

© Oasport.it - È tornata la Superlega: Verona ruggisce, Civitanova fatica ma vince, Milano rimonta da sogno

Contenuti che potrebbero interessarti

200 tornata superlega verona&#200; tornata la Superlega: Verona ruggisce, Civitanova fatica ma vince, Milano rimonta da sogno - È tornata la Superlega, e con lei l’adrenalina che solo il grande volley sa regalare. Da oasport.it

200 tornata superlega veronaSuperlega al via: Perugia vuol riprendersi lo scudetto, Trento con l'incognita Lavia, Civitanova e Verona per stupire - La Superlega riparte con l'ennesima sfida che metterà di fronte Trento e Perugia, che hanno vinto gli ultimi 3 campionati. Lo riporta sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: 200 Tornata Superlega Verona