È tornata la Superlega | Verona ruggisce Civitanova fatica ma vince Milano rimonta da sogno

È tornata la Superlega, e con lei l'adrenalina che solo il grande volley sa regalare. Il campionato più bello del mondo ha riacceso i riflettori con una prima giornata degna di un film d'azione: muri, schiacciate, rimonte e cuori che battono all'unisono con la palla che danza sopra la rete. Verona e Piacenza hanno infiammato la serata inaugurale con due ore di spettacolo puro, Milano ha ribaltato l'impossibile al termine di un tie-break da brividi, Civitanova ha dovuto sudare per piegare la resistenza di una sorprendente Grottazzolina, mentre Padova e Cuneo hanno dato vita a una battaglia infinita, risolta solo all'ultimo respiro.

