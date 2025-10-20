È tornata la Superlega | Verona ruggisce Civitanova fatica ma vince Milano rimonta da sogno
È tornata la Superlega, e con lei l’adrenalina che solo il grande volley sa regalare. Il campionato più bello del mondo ha riacceso i riflettori con una prima giornata degna di un film d’azione: muri, schiacciate, rimonte e cuori che battono all’unisono con la palla che danza sopra la rete. Verona e Piacenza hanno infiammato la serata inaugurale con due ore di spettacolo puro, Milano ha ribaltato l’impossibile al termine di un tie-break da brividi, Civitanova ha dovuto sudare per piegare la resistenza di una sorprendente Grottazzolina, mentre Padova e Cuneo hanno dato vita a una battaglia infinita, risolta solo all’ultimo respiro. 🔗 Leggi su Oasport.it
Contenuti che potrebbero interessarti
L'attesa è finitastasera si torna in campo 1ª giornata Superlega @veronavolleyofficial ? Pala AGSM Aim ? 20/10/2025 ? 20.30 VTBV | DAZN #atuttogas #gassalesbluenergy #youenergyvolley #VeronaPiacenza - X Vai su X
? Sono cresciuti nel vivaio del Volley Treviso, fra le realtà più importanti su scala nazionale nella formazione dei giovani talenti della pallavolo. Da domani si alzerà il sipario sulla Superlega che vedrà protagonisti i “prodotti” del vivaio Mattia Boninfante, Pa - facebook.com Vai su Facebook
È tornata la Superlega: Verona ruggisce, Civitanova fatica ma vince, Milano rimonta da sogno - È tornata la Superlega, e con lei l’adrenalina che solo il grande volley sa regalare. Da oasport.it
Superlega al via: Perugia vuol riprendersi lo scudetto, Trento con l'incognita Lavia, Civitanova e Verona per stupire - La Superlega riparte con l'ennesima sfida che metterà di fronte Trento e Perugia, che hanno vinto gli ultimi 3 campionati. Lo riporta sport.virgilio.it