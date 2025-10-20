E se la pensione non arrivasse mai? Lavorare fino a 67 anni è diventato la norma e nel prossimo futuro l' età potrebbe aumentare ancora
La domanda che dovremmo porci è semplice: che tipo di società vogliamo costruire? Una che premia il lavoro con il giusto riposo, o una che spreme le persone fino all’ultimo giorno utile? In Italia, il concetto di pensione sembra allontanarsi sempre di più, come un miraggio che si sposta man m. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
