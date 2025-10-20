E se domani il nuovo spettacolo di Panariello al Teatro Regio

Parmatoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Come promesso, la rassegna “Tutti a Teatro” amplia il cartellone dell’edizione 20252026 con un nuovo imperdibile evento. Martedì 14 aprile 2026 al Teatro Regio di Parma arriva il nuovo spettacolo di GIORGIO PANARIELLO: “E SE DOMANI.”, un racconto ironico e pungente del suo personalissimo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

