E SE DOMANI… il nuovo imperdibile spettacolo di Giorgio Panariello Le date
E SE DOMANI., il nuovo imperdibile spettacolo di GIORGIO PANARIELLO, un racconto ironico e pungente del suo personalissimo “viaggio nel futuro”. Grande successo ieri sera a Roma per la prima delle tre date al Teatro Brancaccio di “E SE DOMANI.”, il nuovo imperdibile spettacolo di GIORGIO PANARIELLO, un racconto ironico e pungente del suo personalissimo “viaggio nel futuro”. Lo spettacolo inizia proprio con Panariello che viene ricatapultato al giorno d’oggi dopo essere stato scelto insieme ad altri personaggi (solo al pubblico in teatro svelerà chi sono) per andare a scoprire cosa ci riserva il futuro di cui tanto si parla. 🔗 Leggi su 361magazine.com
Argomenti simili trattati di recente
A Castellammare va in scena “I Dimenticati di Domani”, nuovo lavoro del TAC Teatro #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com Vai su Facebook
OSPITANTI: come dare vitto e alloggio domani. Nuovo appuntamento con Aperidee a Siena https://toscanalibri.it/notizia/ospitanti-come-dare-vitto-e-alloggio-domani-nuovo-appuntamento-con-aperidee/… - X Vai su X
"E se domani...", il nuovo spettacolo di Giorgio Panariello arriva a Roma - ”, un racconto ironico e pungente del suo personalissimo “viaggio nel futuro”. Come scrive rainews.it
I Gorillaz hanno suonato live il loro nuovo album a sorpresa - I Gorillaz celebrano i 25 anni con un’imperdibile sorpresa: una serie di concerti “mystery” a Londra, culminati in un’esibizione esclusiva con dieci brani inediti A volte le rivoluzioni non passano ... Segnala tg24.sky.it