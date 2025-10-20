E SE DOMANI… il nuovo imperdibile spettacolo di Giorgio Panariello Le date

E SE DOMANI., il nuovo imperdibile spettacolo di GIORGIO PANARIELLO, un racconto ironico e pungente del suo personalissimo “viaggio nel futuro”. Grande successo ieri sera a Roma per la prima delle tre date al Teatro Brancaccio di “E SE DOMANI.”, il nuovo imperdibile spettacolo di GIORGIO PANARIELLO, un racconto ironico e pungente del suo personalissimo “viaggio nel futuro”. Lo spettacolo inizia proprio con Panariello che viene ricatapultato al giorno d’oggi dopo essere stato scelto insieme ad altri personaggi (solo al pubblico in teatro svelerà chi sono) per andare a scoprire cosa ci riserva il futuro di cui tanto si parla. 🔗 Leggi su 361magazine.com

