Un cilindro di metallo avvolto dalle fiamme, precipitato dal cielo nel cuore rosso e polveroso del deserto australiano. Non è la scena di un film di fantascienza, ma ciò che si sono trovati di fronte, sabato pomeriggio, alcuni minatori vicino a Newman, nella remota regione del Pilbara, nell’Australia Occidentale. Un oggetto misterioso che ha immediatamente mobilitato la polizia e l ‘Agenzia Spaziale Australiana (ASA), le quali, dopo alcune indagini, hanno chiarito l’origine dello strano ritrovamento. Non si tratta di un Ufo né tantomeno di un'”astronave aliena”, come aveva ipotizzato qualcuno sui social, ma è un pezzo di “spazzatura spaziale”, molto probabilmente un serbatoio di un razzo cinese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"E' precipitato dal cielo avvolto dalle fiamme, si è conficcato nel terreno e ha continuato a fumare. Dobbiamo guardare al cielo ed essere consapevoli di cosa c'è sopra di noi": misterioso oggetto cilindrico trovato nel deserto dell'Australia