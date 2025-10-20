È polemica per il video di Trump su un accordo segreto con Meloni su dazi e Ucraina Ma il governo smentisce

È polemica per il video rilanciato da Trump sul presunto accordo segreto Usa-Italia sui dazi per la pasta e sul disimpegno nei confronti dell'Ucraina. Le opposizioni hanno chiesto a Meloni di chiarire cosa ci fosse di vero. Poi sia da Bruxelles e che da Palazzo Chigi è arrivata la smentita: le trattative sui dazi restano di competenza Ue e la Commissione europea lavora a stretto contatto con l'Italia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

