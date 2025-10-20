É morto tragedia assurda Il figlio del famoso se n’è andato a soli 21 anni

Tvzap.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

– Un grave incidente stradale avvenuto nella campagna inglese ha causato la morte di Harley Pearce, figlio ventunenne dell’ex difensore della Nazionale inglese e leggenda di Nottingham Forest e Manchester City, Stuart Pearce. Il tragico evento si è verificato nel Wiltshire, a circa ottanta chilometri dalla residenza familiare. . Secondo le informazioni fornite dalla polizia del Gloucestershire, il giovane stava guidando un trattore agricolo quando, probabilmente a seguito dello scoppio di uno pneumatico, ha perso il controllo del mezzo. 🔗 Leggi su Tvzap.it

201 morto tragedia assurda il figlio del famoso se n8217232 andato a soli 21 anni

© Tvzap.it - “É morto, tragedia assurda”. Il figlio del famoso se n’è andato a soli 21 anni

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: 201 Morto Tragedia Assurda