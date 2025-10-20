Ravenna, 20 ottobre 2025 – È morto Edi Giachi, il settantenne investito nella notte del 16 ottobre a Porto Corsini. Ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Bufalini di Cesena, non si è mai ripreso dalle ferite riportate dopo essere stato travolto da un’auto in retromarcia davanti alla sua abitazione. Con il decesso, il fascicolo aperto dalla Procura di Ravenna si aggrava: per Carlo Piccolo, 37 anni, originario di Pomigliano d’Arco e residente a Porto Corsini, pregiudicato, l’accusa passa da tentato omicidio a omicidio volontario. Poche ore prima della notizia della morte, il giudice per le indagini preliminari Janos Barlotti aveva convalidato l’arrest o e disposto, come richiesto dal pubblico ministero Angela Scorza, la custodia cautelare in carcere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - E’ morto Edi Giachi, investito davanti a casa: 37enne accusato di omicidio volontario