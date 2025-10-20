È morto che tragedia Il figlio del famoso calciatore vittima di un incidente a soli 21 anni
Un terribile lutto ha sconvolto la vita dello storico difensore della Nazionale e leggenda del Nottingham Forest e del Manchester City. Il figlio, appena 21 anni, ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto nel Wiltshire, nella campagna inglese, a circa ottanta chilometri dalla casa di famiglia. Secondo le prime ricostruzioni fornite dalla polizia del Gloucestershire, il giovane avrebbe perso il controllo del trattore agricolo che stava guidando, probabilmente a causa dello scoppio di uno pneumatico. Il mezzo sarebbe poi finito fuori strada lungo la A417 Old Birdlip Hill, nella località di Witcombe. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Ultim'ora - La tragedia dopo la partita di Lega A2 tra Sebastiani Rieti e Pistoia Basket, terminata con la vittoria dei toscani Morto l'autista del bus toscano - facebook.com Vai su Facebook
Fotografo morto a Milano, il racconto del figlio: "Ho tentato di salvarlo, non credo che qualcuno possa averlo ucciso" - Non rispondeva al telefono e per questo il figlio di Maurizio Rebuzzini, il fotografo morto a Milano, ha raggiunto il suo studio in via Zuretti, a pochi passi dalla Stazione Centrale, mercoledì alle ... Da tgcom24.mediaset.it