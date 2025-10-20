Nei giorni scorsi è stato presentato un libro dedicato a lui. Ieri Benvenuto Messia, 93 anni compiuti a maggio, è morto. Era il decano dei fotugrafi martinesi. Ma la sua personalità eclettica lo aveva portato anche ad essere impegnato come comparsa (o anche con delle parti specifiche) in numerosi film e serie tv. Anche poeta vernacolare. Molto appassionato del ciclismo, era in sella alla sua bici anche oltre i 90 anni. Era una persona conosciutissima dai suoi concittadini e molto conosciuta anche nel resto del territorio. L'articolo È morto Benvenuto Messia, decano dei fotografi di Martina Franca Aveva 93 anni proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

