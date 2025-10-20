È morto Benvenuto Messia decano dei fotografi di Martina Franca Aveva 93 anni
Nei giorni scorsi è stato presentato un libro dedicato a lui. Ieri Benvenuto Messia, 93 anni compiuti a maggio, è morto. Era il decano dei fotugrafi martinesi. Ma la sua personalità eclettica lo aveva portato anche ad essere impegnato come comparsa (o anche con delle parti specifiche) in numerosi film e serie tv. Anche poeta vernacolare. Molto appassionato del ciclismo, era in sella alla sua bici anche oltre i 90 anni. Era una persona conosciutissima dai suoi concittadini e molto conosciuta anche nel resto del territorio. L'articolo È morto Benvenuto Messia, decano dei fotografi di Martina Franca Aveva 93 anni proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
Scopri altri approfondimenti
Lunedì 20 ottobre, ore 21 Teatroteam Benvenuto nell’AI! Nuovo spettacolo di Alessandro Cattelan Dopo aver avuto il privilegio di osservare il genere umano dalla prospettiva più comoda di tutte — quella di un morto — nel suo primo tour teatrale “Sal - facebook.com Vai su Facebook
È morto Benvenuto Messia, decano dei fotografi di Martina Franca Aveva 93 anni - Ieri sera Benvenuto Messia, 93 anni compiuti a giugno, è morto. Scrive noinotizie.it