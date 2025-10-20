È morto Anthony Jackson storico bassista di tante star

Anthony Jackson, leggendario bassista e pioniere del contrabbasso a sei corde, è morto all’età di 73 anni. Lo ha annunciato con un post su Instagram Al Di Meola, chitarrista e suo amico di lunga data: «È stato uno dei musicisti più straordinari con cui abbia mai avuto l’onore di suonare: un vero innovatore, la cui genialità ha rimodellato la musica moderna. Il suo suono, la sua precisione e la sua anima erano ineguagliabili». Originario di New York, dove era nato nel 1952, ha collaborato con decine di artisti, tra cui Madonna per il suo album di debutto. Ha poi suonato con Diana Ross, Roberta Flack e Chaka Chan. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - È morto Anthony Jackson, storico bassista di tante star

Leggi anche questi approfondimenti

Uomo morto dopo essere stato colpito con taser, primi esiti dall'autopsia - Anthony Ihaza Ehogonoh è stato attraversato da due scosse, la seconda più intensa. Il 35enne era in stato di alterazione quando il carabiniere ha usato il dispositivo @TgrRai - X Vai su X

UOMO MORTO DOPO ESSERE STATO COLPITO CON TASER, PRIMI ESITI DALL'AUTOPSIA - Anthony Ihaza Ehogonoh è stato attraversato da due scosse, la seconda più intensa in quanto la prima si era rivelata inefficace. Il 35enne era in stato di alterazion - facebook.com Vai su Facebook

Com'è morto Anthony Jackson? Chi era e vita privata del bassista di Madonna e Diana Ross - Scopri come è morto, la sua vita privata riservata e le reazioni commosse del mondo della musica ... Segnala tag24.it

Morto Anthony Jackson, leggendario bassista che lavorò con Madonna e Diana Ross - Al Di Meola, chitarrista di fama internazionale, ha annunciato la scomparsa del musicista in un post pubblicato sul suo profilo Instagram: “Ha portato con sé una potenza e una ... Riporta tg24.sky.it