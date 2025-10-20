È morto Anthony Jackson storico bassista di tante star

Anthony Jackson, leggendario bassista e pioniere del contrabbasso a sei corde, è morto all’età di 73 anni. Lo ha annunciato con un post su Instagram Al Di Meola, chitarrista e suo amico di lunga data: «È stato uno dei musicisti più straordinari con cui abbia mai avuto l’onore di suonare: un vero innovatore, la cui genialità ha rimodellato la musica moderna. Il suo suono, la sua precisione e la sua anima erano ineguagliabili». Originario di New York, dove era nato nel 1952, ha collaborato con decine di artisti, tra cui Madonna per il suo album di debutto. Ha poi suonato con Diana Ross, Roberta Flack e Chaka Chan. 🔗 Leggi su Lettera43.it

