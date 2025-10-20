È morto Anthony Jackson il famoso bassista di Madonna e Diana Ross | ignote le cause della morte

Fanpage.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È morto a 73 anni la leggenda del basso Anthony Jackson, artista che ha riovoluzionato lo strmento e collaborato con artisti del calibro di Madonna, Diana Ross, Al Di Meola e Michel Petrucciani. 🔗 Leggi su Fanpage.it

