È morta la mamma di Anita Mazzotta e sceglie di ritornare al Grande Fratello per lei

Dopo diversi giorni dalla sua improvvisa uscita dal  Grande Fratello, la concorrente  Anita Mazzotta  ha rivelato il motivo di questa scelta, annunciando sui social la  morte  della sua amatissima  mamma. La ragazza ha infatti pubblicato un lungo post dedicato alla madre, ringraziandola per ciò che è stata e promettendole che tutto ciò che farà d’ora in poi sarà per lei. Una promessa che partirà proprio dalla scelta di  tornare in gara al  Grande Fratello, per proseguire l’importante percorso momentaneamente interrotto per metabolizzare la terribile tragedia. Dopo aver passato un po’ di tempo in famiglia, prendendosi il giusto tempo per metabolizzare quanto accaduto, Anita Mazzotta ha dunque scelto di  rientrare al  Grande Fratello, proprio come vedremo nella puntata di stasera, e di dedicare questo suo importante percorso proprio alla mamma. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

