Dopo diversi giorni dalla sua improvvisa uscita dal Grande Fratello, la concorrente Anita Mazzotta ha rivelato il motivo di questa scelta, annunciando sui social la morte della sua amatissima mamma. La ragazza ha infatti pubblicato un lungo post dedicato alla madre, ringraziandola per ciò che è stata e promettendole che tutto ciò che farà d’ora in poi sarà per lei. Una promessa che partirà proprio dalla scelta di tornare in gara al Grande Fratello, per proseguire l’importante percorso momentaneamente interrotto per metabolizzare la terribile tragedia. Dopo aver passato un po’ di tempo in famiglia, prendendosi il giusto tempo per metabolizzare quanto accaduto, Anita Mazzotta ha dunque scelto di rientrare al Grande Fratello, proprio come vedremo nella puntata di stasera, e di dedicare questo suo importante percorso proprio alla mamma. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - È morta la mamma di Anita Mazzotta e sceglie di ritornare al Grande Fratello per lei