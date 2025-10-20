È morta la madre di Anita Mazzotta del Grande Fratello | Ti devo tutto stasera la gieffina rientrerà nella casa
Anita Mazzotta ha annunciato la morte di sua madre. La concorrente del Grande Fratello si è presa alcuni giorni per metabolizzare la tragedia accaduta. Stasera, lunedì 20 ottobre, rientrerà nella casa e tornerà in gara. 🔗 Leggi su Fanpage.it
