È morta dopo il parto La triste notizia sulla famosa 30enne | Grave complicazione
Un annuncio ha scosso il mondo del web, dove era conosciutissima e seguita da migliaia di persone. La 30enne famosa è morta improvvisamente poche ore dopo aver dato alla luce il suo primo figlio, a casa. La tragedia è avvenuta il 29 settembre, ma la notizia è stata diffusa solo poco fa dal marito. sconvolto: “Sopra ogni altra cosa, desiderava diventare madre. Era il suo sogno più grande. Ha amato ogni istante della gravidanza, e per nove mesi ha detto ogni giorno a nostro figlio quanto lo amava. Lo ha tenuto tra le braccia, lo ha allattato, ha visto che era un maschietto e lo ha amato con tutto il cuore. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
