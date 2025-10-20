E' la settimana di Malle Mutòr e del congresso sull' intelligenza artificiale | gli appuntamenti da non perdere
La settimana in corso presenta un calendario dinamico che si articola tra cultura, motori e innovazione: la nuova stagione teatrale è ai nastri di partenza affiancata da eventi di danza e appuntamenti musicali, mentre gli amanti dei motori potranno respirare l'atmosfera dei grandi rally. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
