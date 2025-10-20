E la figlia… Francesca Chillemi rompe il silenzio dopo la notizia del parto | tutti spiazzati
Dopo due mesi di totale assenza dai social, Francesca Chillemi è riapparsa su Instagram con un gesto semplice ma carico di significato. L’ex Miss Italia, oggi amatissima protagonista della fiction “Viola come il mare”, ha pubblicato una storia romantica per festeggiare il compleanno del compagno Eugenio Grimaldi. “Happy birthday, my love”, ha scritto, accompagnando la frase con un selfie di coppia in cui i due appaiono sereni e affiatati. Nessun riferimento, però, alla voce che da giorni circola con insistenza: quella della nascita della loro seconda figlia. La notizia del parto, infatti, è arrivata appena una settimana fa, quando il mondo del gossip ha iniziato a mormorare che la Chillemi avesse dato alla luce una bambina in gran segreto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
