E la figlia… Francesca Chillemi rompe il silenzio dopo la notizia del parto segreto

Dopo settimane di assenza totale dai riflettori digitali, Francesca Chillemi ha deciso di tornare su Instagram. E lo fa con la sua solita eleganza, ma anche con quel pizzico di mistero che fa impazzire i fan. A differenza di quel che ci poteva aspettare non si tratta di un annuncio, bensì una dedica romantica al suo compagno Eugenio Grimaldi, noto imprenditore napoletano. Selfie di coppia, sorrisi smaglianti, atmosfera rilassata. Sotto la superficie, però, aleggia la domanda che tutti si pongono: la seconda figlia è già nata? Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FRANCESCA (@francescachillemi) Francesca Chillemi rompe il silenzio: un compleanno da copertina (ma niente bebè). 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “E la figlia…”. Francesca Chillemi rompe il silenzio dopo la notizia del parto segreto

