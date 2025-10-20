Gli investigatori sembrano essere indirizzati verso un'ipotesi investigativa abbastanza precisa per quanto riguarda Sigfrido Ranucci e l'attentato subito all'esterno della propria abitazione. Nonostante le polemiche intentate dalla sinistra, l'ipotesi che dietro un atto di quel calibro possano esserci moventi politici non sembra essere al vaglio. Non lo è sicuramente per il diretto interessato, che ha tenute lontane le illazioni fatte dalla sinistra contro la maggioranza di governo, spiegando di credere che " sia qualcuno legato alla criminalità, non credo nei mandanti politici ". Lo stesso ha fatto Giovanni Floris, conduttore di La7 in collegamento con Omnibus su La7, smontando definitivamente i tentativi di strumentalizzazione delle opposizioni al fine di tentare l'indebolimento del governo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "È iniziato tutto prima di Meloni". Anche Formigli sconfessa la sinistra su Ranucci