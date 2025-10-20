’Stiamo cercando proprio te!’, con questo slogan il Comune di Forlì ha avviato il percorso di candidatura per l’intercettazione di attività di animazione all’interno del ’Magico Borgo di Natale’ e proposte musicali nell’ambito della programmazione del palinsesto ’Forlì che Brilla: Musica e Magia di Natale’. I due avvisi pubblici, rivolti a singoli cittadini, associazioni, enti pubblici e privati, si inseriscono nel percorso di valorizzazione del centro storico che l’Amministrazione Comunale sta portando avanti anche durante il periodo natalizio, attraverso iniziative ed eventi finalizzati ad accrescerne l’attrattività. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - È già Natale nell’aria. Aperto il bando per gestire eventi e animazioni