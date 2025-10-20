È finita tra Stefano De Martino e Caroline Tronelli per colpa di una ex no non c’entra Belen

Stefano De Martino non si fa vedere in compagnia di  Caroline Tronelli da più di un mese, la ragazza napoletana con cui è stato paparazzato per tutta l’estate. Adesso, però, pare che la storia d’amore sia già finita. Come riporta Dagospia, i due, ultimamente non sono più stati avvistati insieme dai paparazzi e ciò è molto strano, dopo settimane in cui i fotografi li beccavano ovunque. Arrivano anche dettagli dall’esperto di gossip Santo Pirrotta su Vanity Fair: pare che la presenza dell’ ex fidanzata  nella vita di De Martino abbia infastidito e non poco la Tronelli. “Stefano De Martino torna single. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

