È finita tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti

Metropolitanmagazine.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarebbe terminata la relazione tra l’ex ministro   Maria Elena Boschi   e l’attore  Giulio Berruti  dopo 5 anni di fidanzamento. La notizia è stata rivelata da  Dagospia  e confermata al  Corriere della Sera  da fonti vicine all’ormai ex coppia. La prima paparazzata che immortalò la coppia risale al 2019. L’anno successivo, le foto che immortalavano Boschi e Berruti insieme si intensificarono, fino all’ufficialità. In queste ore, l’indiscrezione sulla rottura. Si sa che le relazioni a volte imboccano sentieri tortuosi e, dunque, è possibile che una relazione stabile finisca all’improvviso. Tuttavia, il gossip che riguarda i due, suona inaspettato perché solo lo scorso aprile, nel corso della sua esperienza nell’adventure game Pechino Express, Berruti aveva speso parole colme d’amore per la sua compagna. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

200 finita tra maria elena boschi160e giulio berruti

© Metropolitanmagazine.it - È finita tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti

News recenti che potrebbero piacerti

Maria Elena Boschi: «Per una donna è fastidioso parlare di maternità. Chi lo fa può anche ferire...» - «Quando nel marzo 2013 sono diventa deputata della Repubblica ero giovane e piena di entusiasmo». Si legge su ilmessaggero.it

Maria Elena Boschi torna a parlare di Giulio Berruti e di gravidanza: “Ciò che viene scritto può ferire” - Da subito la sua relazione con Giulio Berruti è finita sotto i riflettori e non sono mancate indiscrezioni e ipotesi ... Scrive dilei.it

Cerca Video su questo argomento: 200 Finita Maria Elena