È finita tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti

Questa mattina Dagospia aveva lanciato l’indiscrezione, confermata poi dalla diretta interessata al settimanale Chi: è finita la storia d’amore tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti. La coppia, lei 44 anni e lui 41, si è detta addio dopo un’intensa relazione durata 5 anni. Nel 2019 era scoppiata la passione ma la conferma è arrivata solamente un anno dopo, da parte dell’attore. Berruti oggi ha lasciato il mondo dello spettacolo per fare ciò in cui è più specializzato: la chirurgia estetica. I due hanno sempre vissuto la loro relazione lontano dai riflettori, sebbene siano state diverse le paparazzate nelle quali sono apparsi insieme, in questi anni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - È finita tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti

Approfondisci con queste news

È finita al centro dell’attenzione per il suo rapporto speciale con Maria Esposito. Cosa sappiamo su Silvia Uras ? - facebook.com Vai su Facebook

La guerra non è affatto finita Hamas non restituisce i corpi: ribadisce la difficoltà di localizzarli Dopo un estenuante tira e molla invia a Tel Aviv i resti di altri 4 rapiti Israele taglia i viveri Raid e vittime a Gaza @luciacapuzzi1 e Luca Foschi - X Vai su X

Maria Elena Boschi: «Per una donna è fastidioso parlare di maternità. Chi lo fa può anche ferire...» - «Quando nel marzo 2013 sono diventa deputata della Repubblica ero giovane e piena di entusiasmo». Riporta ilmessaggero.it

Maria Elena Boschi torna a parlare di Giulio Berruti e di gravidanza: “Ciò che viene scritto può ferire” - Da subito la sua relazione con Giulio Berruti è finita sotto i riflettori e non sono mancate indiscrezioni e ipotesi ... Si legge su dilei.it