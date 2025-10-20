È di un escursionista toscano scomparso da tre settimane il corpo trovato in Valmasino
È di un escursionista toscano, scomparso da circa tre settimane, il corpo rinvenuto ieri mattina lungo il sentiero Roma, a 2400 metri di quota, nella zona del Passo del Barbacan, in territorio di Val Masino. A fare la scoperta, poco dopo le 11.30, sono stati alcuni camminatori che hanno subito. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
