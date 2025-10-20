È di nuovo tempo di GialappaShow arriva la sesta stagione

(Adnkronos) – È di nuovo tempo di GialappaShow. Il programma di Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s Band, torna con la nuova stagione – la sesta – oggi 20 ottobre ogni lunedì alle 21:30 in prima visione assoluta. Alla guida del programma confermatissimo il Mago Forest, mattatore assoluto e spalla ideale delle gag dei . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - È di nuovo tempo di GialappaShow, arriva la sesta stagione

Leggi anche questi approfondimenti

Giovedì 23 Ottobre – Si torna a giocare! È di nuovo tempo di Cervellone Quiz Show da Löwengrube Montesilvano! Nuova tappa della nostra Champions Quiz: sfide, risate e cervelli accesi fino all’ultimo secondo Forma la tua squadra, scegli il nome più - facebook.com Vai su Facebook

CONSIGLIERA COMUNALE VERRI (M5S): “UN NUOVO TEMPO PER PISTICCI: COSTRUIAMO IL CAMPO PROGRESSISTA” - X Vai su X

È di nuovo tempo di GialappaShow, arriva la sesta stagione - Alla guida del programma confermatissimo il Mago Forest, mattatore assoluto e spalla ideale delle gag dei due Gialappi. Segnala adnkronos.com

GialappaShow riparte con Miriam Leone: nuovo ruolo, imitazioni e polemiche su Silvia Toffanin - Al via questa sera su TV8 la nuova edizione del programma di Giorgio Gherarducci e Marco Santin: ecco tutte le riconferme e le grandi novità. libero.it scrive

GialappaShow, Miriam Leone co-conduttrice: dove e quando vedere la prima puntata - Oltre alla presenza di Miriam Leone per una sera, il GialappaShow presenta diverse novità nel cast. Riporta dilei.it