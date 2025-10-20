È di nuovo tempo di GialappaShow arriva la sesta stagione

(Adnkronos) – È di nuovo tempo di GialappaShow. Il programma di Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa's Band, torna con la nuova stagione – la sesta – oggi 20 ottobre ogni lunedì alle 21:30 in prima visione assoluta. Alla guida del programma confermatissimo il Mago Forest, mattatore assoluto e spalla ideale delle gag dei .

