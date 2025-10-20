È arrivato l' autunno e la pioggia | il meteo questa settimana

Monzatoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Monza e la Brianza si sono svegliate sotto il tempo uggioso e tipicamente autunnale. È iniziata con la pioggia questa seconda parte di ottobre che vede su Lombardia (Monza e Brianza comprese) il passaggio di una perturbazione con piogge e rovesci.Il meteo oggi “L’anticiclone è in fase di declino. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Meteo: prima forte perturbazione autunnale in arrivo, data e regioni più a rischio - Tutta colpa del passaggio di un'intensa perturbazione di origine Atlantica che innescherà piogge battenti dapprima al Centro Nord in successiva estensione al resto del Paese. Da ilmeteo.it

Temporali su tutta la Lombardia, è arrivato l’autunno. Frana a Como, chiusa una strada - Sono già 30 i millimetri di pioggia caduti nella parte nord di Milano, oltre 80 a Paderno Dugnano e a Seveso. Si legge su ilgiorno.it

200 arrivato autunno pioggiaPiogge d’Autunno in Italia: in arrivo un importante inizio, ecco la prima data - Piogge in Italia, fra contrasti e incognite: cosa dicono i modelli per ottobre Autunno e piogge: il quadro iniziale L'autunno vuol dire anche ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: 200 Arrivato Autunno Pioggia