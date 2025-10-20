È arrivato l' autunno e la pioggia | il meteo questa settimana
Monza e la Brianza si sono svegliate sotto il tempo uggioso e tipicamente autunnale. È iniziata con la pioggia questa seconda parte di ottobre che vede su Lombardia (Monza e Brianza comprese) il passaggio di una perturbazione con piogge e rovesci.Il meteo oggi “L’anticiclone è in fase di declino. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
L'autunno è arrivato e non c'è niente di meglio di un'avventura nel bosco per concludere la rassegna . ? ì . Tiziana Bellini presenta il libro . Ingresso libero. Vi asp - facebook.com Vai su Facebook
Meteo: prima forte perturbazione autunnale in arrivo, data e regioni più a rischio - Tutta colpa del passaggio di un'intensa perturbazione di origine Atlantica che innescherà piogge battenti dapprima al Centro Nord in successiva estensione al resto del Paese. Da ilmeteo.it
Temporali su tutta la Lombardia, è arrivato l’autunno. Frana a Como, chiusa una strada - Sono già 30 i millimetri di pioggia caduti nella parte nord di Milano, oltre 80 a Paderno Dugnano e a Seveso. Si legge su ilgiorno.it
Piogge d’Autunno in Italia: in arrivo un importante inizio, ecco la prima data - Piogge in Italia, fra contrasti e incognite: cosa dicono i modelli per ottobre Autunno e piogge: il quadro iniziale L'autunno vuol dire anche ... Come scrive msn.com