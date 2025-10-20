Dyche pronto a tornare a casa | sarà il nuovo allenatore del Nottingham Forest Times

Sean Dyche è vicino alla firma con il Nottingham Forest. Debutto previsto in Europa League contro il Porto. Lo scrive i l Times. L ’annuncio ufficiale potrebbe arrivare già nella giornata di oggi. L’ex manager di Burnley ed Everton prenderà il posto di Ange Postecoglou, esonerato appena 18 minuti (e 39 giorni) dopo la sconfitta interna per 3-0 contro il Chelsea. L’opposto, dal punto di vista tecnico, di Postecoglou. Chi è Sean Dyche, prodotto del vivaio del Forest. Dyche, 54 anni, è stato un giovane del vivaio del Nottingham tra il 1987 e il 1990 e non ha mai nascosto il suo affetto per il club e per la figura di Brian Clough, sotto la cui guida si è formato: “Quando sono diventato allenatore, ho cominciato a riflettere su quel periodo della mia vita,” ha raccontato Dyche alla Bbc. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

